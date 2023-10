Téléthon : dégustation, musique et exposition Le Bourg Saint-Géraud-de-Corps, 9 décembre 2023, Saint-Géraud-de-Corps.

Saint-Géraud-de-Corps,Dordogne

Le Comité Rural organise de 11h00 à 15h : dégustation huîtres, foie gras et crêpes en musique avec l’orgue de Barbarie d’Emial, les motos du Pays Foyen Les Motorigoles et les voitures de MAREMM (exposition)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 15:00:00. .

Le Bourg

Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 11am to 3pm, the Comité Rural organizes an oyster, foie gras and crêpe tasting with music by Emial?s barrel organ, Les Motorigoles motorcycles from Pays Foyen and MAREMM cars (exhibition).

De 11.00 a 15.00 horas, el Comité Rural organiza una degustación de ostras, foie gras y crepes con música a cargo del organillo Emial, las motos Motorigoles de Pays Foyen y los coches MAREMM (exposición).

Das Comité Rural organisiert von 11.00 bis 15.00 Uhr: Austern, Gänseleberpastete und Crêpes zur Musik mit der Drehorgel von Emial, den Motorrädern des Pays Foyen Les Motorigoles und den Autos von MAREMM (Ausstellung).

