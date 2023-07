Voyage musical dans l’Europe baroque Le bourg Saint-Georges, 9 juillet 2023, Saint-Georges.

Saint-Georges,Lot-et-Garonne

Concert autour de la musique baroque, avec la formation Opus 82 qui interprètera des œuvres de Van Konink, Dornel, Hotteterre, Parcham, Bigaglia, de Fesch…

Anne Noirot-Nérin : flûte

Rita van Weerd : viole de Gambe

Ed van Weerd : clavecin et orgue.

Le bourg Église de Saint-Georges

Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert around baroque music.

Post-concert meal: gourmet platter and tourtière (wine and coffee included).

Concierto de música barroca en el que el conjunto Opus 82 interpretará obras de Van Konink, Dornel, Hotteterre, Parcham, Bigaglia, de Fesch…

Anne Noirot-Nérin: flauta

Rita van Weerd: viola de gamba

Ed van Weerd: clave y órgano

Konzert rund um die Barockmusik mit der Formation Opus 82, die Werke von Van Konink, Dornel, Hotteterre, Parcham, Bigaglia, de Fesch…

Anne Noirot-Nérin: Flöte

Rita van Weerd: Gambe

Ed van Weerd: Cembalo und Orgel

