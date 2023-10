Marche semi-nocturne Le bourg Saint-Georges-Blancaneix, 28 octobre 2023, Saint-Georges-Blancaneix.

Saint-Georges-Blancaneix,Dordogne

Le comité des fêtes organise une randonnée semi-nocturne – repas citrouille à 20h (tarif 8€). Il est nécessaire d’apporter son couvert complet.

Le départ de la marche se fait à 18h (2€ et prévoir une lampe).

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The comité des fêtes is organizing a semi-nocturnal hike – pumpkin dinner at 8pm (8?). Please bring your own tableware.

The walk starts at 6pm (2? and bring a torch)

El Comité des Fêtes organiza una excursión semi nocturna – cena de calabaza a las 20h (coste 8?). Tendrás que llevar una comida completa.

La caminata comienza a las 18 h (2? y llevar linterna)

Das Festkomitee organisiert eine halbnächtliche Wanderung mit Kürbisessen um 20 Uhr (Preis 8?). Es ist notwendig, ein komplettes Gedeck mitzubringen.

Die Wanderung beginnt um 18 Uhr (2 ? und eine Lampe mitbringen)

Mise à jour le 2023-10-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides