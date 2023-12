Marché de noël à Saint Genest Sur Roselle le bourg Saint-Genest-sur-Roselle, 17 décembre 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17

fin : 2023-12-17

Le grand marché spécial marché de noël, avec présence du père noël, balade en calèche, concours de pain d’épices, atelier couture, atelier enfants et repas producteurs à 8 € Aligot avec mes pommes de terres et les saucisses du Ô pont des 2 eaux et Au Bonheur des Vaches!

Réservez au plus vite! au 0602507491.

le bourg

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Briance Sud Haute-Vienne