Marché à Saint Genest Sur Roselle le bourg Saint-Genest-sur-Roselle, 9 juillet 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle,Haute-Vienne

Tous les dimanches matin. Le 3ème dimanche du mois : Grand Marché avec plus de producteurs et commerçants et également une buvette et/ou animation tenue par une association. Toute l’année..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 12:00:00. .

le bourg

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday morning. The 3rd Sunday of the month : Big Market with more producers and traders and also a refreshment bar and/or animation held by an association. All year round.

Todos los domingos por la mañana. El 3er domingo de cada mes: Gran Mercado con más productores y comerciantes y también un bar de refrescos y/o animación a cargo de una asociación. Todo el año.

Jeden Sonntagmorgen. Sonntag im Monat: Großer Markt mit mehr Produzenten und Händlern und auch einem von einem Verein betriebenen Getränkestand und/oder Animation. Das ganze Jahr über.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Briance Sud Haute-Vienne