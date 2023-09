Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck Le Bourg Saint-Fréjoux, 16 septembre 2023, Saint-Fréjoux.

Saint-Fréjoux,Corrèze

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’église de Saint-Frédulphe et la grange à cruck à Saint-Fréjoux.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Le Bourg

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the church of Saint-Frédulphe and the cruck barn at Saint-Fréjoux during the European Heritage Days

Venga a descubrir la iglesia de Saint-Frédulphe y el granero de crujía de Saint-Fréjoux en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Frédulphe und die Cruck-Scheune in Saint-Fréjoux

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze