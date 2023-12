Réveillon de la St Sylvestre Le bourg Saint-Fraigne, 31 décembre 2023, Saint-Fraigne.

Saint-Fraigne Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Animation DJ et cotillons

Menu :

Cocktail

Assiette mixte huîtres et gambas

Tatin de foie gras et ses pommes caramélisés

Trou Charentais

Chausson de canard aux morilles et tarte aux légumes truffés

Plateau de fromage

Délice aux fruits rouges

Caf, douceurs.

Animation DJ et cotillons

Menu :

Cocktail

Assiette mixte huîtres et gambas

Tatin de foie gras et ses pommes caramélisés

Trou Charentais

Chausson de canard aux morilles et tarte aux légumes truffés

Plateau de fromage

Délice aux fruits rouges

Caf, douceurs

EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente