Marché de Noël de Saint-Ferme Le bourg Saint-Ferme, 3 décembre 2023, Saint-Ferme.

Saint-Ferme,Gironde

L’association des parents d’élèves des P’tits Loups de Cassoufer organise un marché de Noël au cœur du village. Maquillage, rencontre avec le père Noël, bourse aux jouets, bourriche, vente d’objets. Possibilité de se restaurer sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

Le bourg

Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The P’tits Loups de Cassoufer parents’ association organizes a Christmas market in the heart of the village. Face-painting, meeting with Santa Claus, toy market, bumble sale, items for sale. Catering available on site.

La asociación de padres P’tits Loups de Cassoufer organiza un mercadillo navideño en el centro del pueblo. Habrá pintacaras, un encuentro con Papá Noel, una feria del juguete, un cofre del tesoro y artículos a la venta. Habrá servicio de catering.

Die Elternvereinigung der P’tits Loups de Cassoufer organisiert einen Weihnachtsmarkt im Herzen des Dorfes. Kinderschminken, Treffen mit dem Weihnachtsmann, Spielzeugbörse, Geldbörse, Verkauf von Gegenständen. Verpflegungsmöglichkeit vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de l’Entre-deux-Mers