Cinéma de plein air – Les Petites Victoires Le Bourg Saint-Félix-de-Villadeix, 19 juillet 2023, Saint-Félix-de-Villadeix.

Saint-Félix-de-Villadeix,Dordogne

Réalisé par Michaël Souhaité, Mélanie Auffret

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

N’hésitez pas à amener vos chaises, plaids, coussins… pour plus de confort !

PAS DE REPLI.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Le Bourg

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Directed by Michaël Souhaité, Mélanie Auffret

With Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Between her duties as mayor and her role as schoolteacher in the small village of Kerguen, Alice?s days are already full. The arrival in her class of Emile, an explosive sixty-year-old who has finally decided to learn to read and write, is going to make her daily routine unmanageable. And Alice, who didn’t see it coming, also has to save her village and her school?

Don’t hesitate to bring your own chairs, plaids, cushions… for added comfort!

NO REPLI

Dirigida por Michaël Souhaité, Mélanie Auffret

Con Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Entre sus obligaciones como alcaldesa y su papel de maestra en el pequeño pueblo de Kerguen, Alice tiene los días ocupados. La llegada a su clase de Emile, un sesentón explosivo que por fin ha decidido aprender a leer y escribir, va a convertir su día a día en algo ingobernable. Sobre todo porque Alice, que nunca lo vio venir, también tiene que salvar su pueblo y su escuela

No dude en traer sus propias sillas, plaids, cojines… ¡para mayor comodidad!

NO REPLI

Regie: Michaël Souhaité, Mélanie Auffret

Mit Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Zwischen ihren Verpflichtungen als Bürgermeisterin und ihrer Rolle als Lehrerin in dem kleinen Dorf Kerguen sind die Tage von Alice bereits gut ausgefüllt. Als Emile in ihre Klasse kommt, ein 60-jähriger Mann mit explosivem Charakter, der endlich entschlossen ist, Lesen und Schreiben zu lernen, wird ihr Alltag unerträglich. Alice, die das alles nicht kommen sah, muss nun auch noch ihr Dorf und ihre Schule retten

Bringen Sie Ihre Stühle, Decken, Kissen usw. mit, um es sich gemütlich zu machen!

KEIN REPLIK

