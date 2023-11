Marché de Noël à Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart Le Bourg Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, 10 décembre 2023, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart,Dordogne

Présence d’artisans et de créateurs locaux. Passage du Père Noël à 11h et 16h. Photos avec le Père Noël. Ateliers créatifs, maquillage, lettre au Père Noël. Bourse aux jouets : pose et/ou récupère (gratuit)..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Le Bourg Salle Polyvalente

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Local artisans and designers present. Santa Claus visits at 11am and 4pm. Photos with Santa. Creative workshops, face painting, letter to Santa. Toy market: put up and/or pick up (free).

Artesanos y diseñadores locales. Visitas de Papá Noel a las 11.00 y a las 16.00 horas. Fotos con Papá Noel. Talleres creativos, pintacaras, carta a Papá Noel. Mercadillo de juguetes: depositar y/o recoger juguetes (gratuito).

Präsenz lokaler Kunsthandwerker und Designer. Vorbeikommen des Weihnachtsmanns um 11 Uhr und 16 Uhr. Fotos mit dem Weihnachtsmann. Kreative Workshops, Schminken, Brief an den Weihnachtsmann. Spielzeugbörse: stellt aus und/oder holt ab (kostenlos).

