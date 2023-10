Cinéma : Nouveau départ Le Bourg Saint-Étienne-Lardeyrol, 15 novembre 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol.

Saint-Étienne-Lardeyrol,Haute-Loire

Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l’a bien vécu. Diane moins.… Cette période, elle l’entame avec la sensation qu’elle pourrait mourir d’ennui ou d’angoisse..

Le Bourg

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As much in love with Diane as the day he met her, Alain made it through his fifties without a crisis. Even the departure of his children was easy for him. Diane less so? She enters this period with the feeling that she could die of boredom or anxiety.

Enamorado de Diane tanto como el día en que la conoció, Alain ha superado la cincuentena sin crisis. Incluso cuando sus hijos le abandonaron, lo pasó bien. ¿Diane no tanto? Entra en este periodo con la sensación de que podría morir de aburrimiento o de ansiedad.

Alain ist wie am ersten Tag in Diane verliebt und durchlebt die Fünfziger ohne Krise. Selbst den Auszug der Kinder hat er gut überstanden. Diane weniger…? Sie hat das Gefühl, dass sie an Langeweile oder Angst sterben könnte.

