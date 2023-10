Cinéma : àma Gloria Le Bourg Saint-Étienne-Lardeyrol, 29 octobre 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol.

Saint-Étienne-Lardeyrol,Haute-Loire

Cléo a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria, sa nounou qui l’élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d’urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants..

2023-10-29 18:00:00

Le Bourg

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cléo is just six years old. She is madly in love with Gloria, her nanny who has been raising her since she was born. But Gloria has to rush back to Cape Verde to be with her children.

Cléo sólo tiene seis años. Está locamente enamorada de Gloria, su niñera, que la ha criado desde que nació. Pero Gloria tiene que regresar a Cabo Verde para estar con sus hijos.

Cleo ist gerade einmal sechs Jahre alt. Sie liebt Gloria, ihre Nanny, die sie seit ihrer Geburt aufzieht, über alles. Doch Gloria muss dringend zu ihren Kindern auf die Kapverden zurückkehren.

