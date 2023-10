Cinéma : Toni en famille Le Bourg Saint-Étienne-Lardeyrol, 18 octobre 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol.

Saint-Étienne-Lardeyrol,Haute-Loire

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans..

2023-10-18 20:30:00 fin : 2023-10-18 . .

Le Bourg

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Antonia, known as Toni, raises her five children alone. A full-time job. She also sings in bars in the evenings, to keep her family fed. Toni has talent. She recorded a hit single. But that was 20 years ago.

Antonia, conocida como Toni, cría sola a sus cinco hijos. Es un trabajo a tiempo completo. También canta en bares por las noches, porque tiene que alimentar a su familia. Toni tiene talento. Grabó un single de éxito. Pero eso fue hace 20 años.

Antonia, genannt Toni, ist alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Das ist ein Vollzeitjob. Sie singt auch abends in Bars, denn die Familie muss ernährt werden. Toni hat Talent. Sie hat eine Single aufgenommen, die ein Hit war. Aber das war vor 20 Jahren.

