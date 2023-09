Exposition : Les Arts au village Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Denis-le-Vêtu Exposition : Les Arts au village Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu, 30 septembre 2023, Saint-Denis-le-Vêtu. Saint-Denis-le-Vêtu,Manche Exposition : Les Arts au village..

Samedi 2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Le Bourg Salle de convivialité

Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie



Exhibition: Arts in the village. Exposición: Arte en el pueblo. Ausstellung: Die Künste im Dorf. Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Denis-le-Vêtu Autres Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Salle de convivialité Ville Saint-Denis-le-Vêtu Departement Manche Lieu Ville Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu latitude longitude 48.9856543;-1.4043136

Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-le-vetu/