Marché aux puces à Saint-Denis-Catus Le bourg Saint-Denis-Catus, 14 juillet 2023, Saint-Denis-Catus.

Saint-Denis-Catus,Lot

Comme chaque année, le Comité des Fêtes vous attend pour son marché aux puces du 14 Juillet !

Buvette et restauration sur place.

2023-07-14 08:00:00 fin : 2023-07-14 18:00:00. EUR.

Le bourg

Saint-Denis-Catus 46150 Lot Occitanie



As every year, the Comité des Fêtes awaits you for its July 14th flea market!

Refreshments and catering on site

Como cada año, el Comité des Fêtes le espera en su mercadillo del 14 de julio

Refrescos y catering in situ

Wie jedes Jahr erwartet Sie das Festkomitee zu seinem Flohmarkt am 14. Juli!

Getränke und Speisen vor Ort

