FestiBal le bourg Saint-Cyr-la-Rosière, 14 juillet 2023, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

Le comité des fêtes est heureux de vous convier à son 6e FestiBal. Musique et danse sont au rendez-vous. Dès 19h, plusieurs groupes seront là pour vous faire danser, chavirer, ou tout simplement pour écouter leurs sons. Boire et manger sont prévus au programme.

Dès 19h :

• Unimusic, groupe d’élèves de l’école de musique de Bellême et du Theil

• Les Zurlupercus, Batucada do Perchistan, batucada aux rythmes endiablés

• Fringale, groupe de chansons rock, festives, dansantes, avec quelques touches celtiques.

• Clashback, à la croisée des chemins entre rock et punk

Et pour accompagner votre soirée, un bar aux boissons bio et une restauration réalisée par nos soins vous seront proposés..

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . .

le bourg

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



The Comité des fêtes is delighted to invite you to its 6th FestiBal. Music and dance are the order of the day. Starting at 7pm, a number of bands will be on hand to get you up and dancing, or just listening to their sounds. Drinks and food are also on the program.

Starting at 7pm :

? Unimusic, a group of students from the Bellême and Le Theil music schools

? Les Zurlupercus, Batucada do Perchistan, batucada with frenzied rhythms

? Fringale, a group of festive, danceable rock songs, with a few Celtic touches.

? Clashback, at the crossroads of rock and punk

And to round off your evening, we’ll be serving organic drinks at our bar, as well as our own catering service.

El Comité des fêtes tiene el placer de invitarle a su 6º FestiBal. La música y el baile estarán a la orden del día. A partir de las 19.00 horas, varios grupos le harán bailar o simplemente escuchar sus sonidos. También habrá bebidas y comida.

A partir de las 19.00 h :

? Unimusic, grupo de alumnos de las escuelas de música de Bellême y Le Theil

? Les Zurlupercus, Batucada do Perchistan, una batucada con ritmos frenéticos

? Fringale, un grupo de canciones de rock festivo y bailable con algunos toques celtas.

? Clashback, en la encrucijada del rock y el punk

Y para redondear la velada, habrá un bar de bebidas ecológicas y autoservicio.

Das Festkomitee freut sich, Sie zu seinem 6. FestiBal einladen zu können. Musik und Tanz stehen auf dem Programm. Ab 19 Uhr werden mehrere Bands auftreten, um Sie zum Tanzen zu bringen, Sie vom Hocker zu reißen oder einfach nur ihren Klängen zu lauschen. Essen und Trinken stehen auf dem Programm.

Ab 19 Uhr :

? Unimusic, eine Gruppe von Schülern der Musikschule von Bellême und Le Theil

? Les Zurlupercus, Batucada do Perchistan, Batucada mit wilden Rhythmen

? Fringale, Gruppe mit rockigen, festlichen, tanzbaren Liedern mit einigen keltischen Einflüssen.

? Clashback, an der Kreuzung zwischen Rock und Punk

Und um Ihren Abend zu begleiten, werden Ihnen eine Bar mit Bio-Getränken und eine von uns hergestellte Verpflegung angeboten.

