Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-13 09:00:00

fin : 2023-10-13 12:00:00 Légumes, charcuterie, poissons, récoltes de saison, …..

Chaque Vendredi, Toute l’année.

(Poissonnier de 11H30 à 12H15) .

Le Bourg

Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie

