Tour de France féminin: Venez tester l’étape lotoise Le bourg Saint-Cirq-Lapopie, 24 juin 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Le samedi 24 juin 2023, le Département du Lot propose de venir rouler sur le tracé de l’étape Cahors-Rodez du Tour de France femmes.

Une boucle de 40 km au départ de Saint-Cirq-Lapopie est organisée pour toutes les amatrices et tous les amateurs de vélos (assistances électriques acceptés). C’est gratuit.

Pour participer à cette randonnée cycliste, l’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE (date limite le 22/06/2023). Des départs groupés se feront à 8h30, 9h, 9h30, 10h et 10h30. Les participants ne souhaitant pas intégrer un départ groupé devront partir entre 8h30 et 10h30 et ce à leur libre appréciation.

Animation musicale à l’arrivée avec des dégustations de produits locaux.

Inscription sur : https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3073.

Le bourg

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



On Saturday June 24, 2023, the Département du Lot is offering a chance to ride along the route of the Cahors-Rodez stage of the Tour de France women?s race.

A 40 km loop starting from Saint-Cirq-Lapopie is organized for all bicycle enthusiasts (electric assistances accepted). All free of charge.

To take part in this cycling tour, REGISTRATION IS OBLIGATORY (deadline 22/06/2023). Group departures will take place at 8:30am, 9am, 9:30am, 10am and 10:30am. Participants who do not wish to take part in a group start must leave between 8:30 and 10:30 a.m. at their own discretion.

Musical entertainment at the finish with tastings of local produce.

Registration on: https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3073

El sábado 24 de junio de 2023, el Departamento del Lot ofrece a las mujeres la posibilidad de recorrer el itinerario de la etapa Cahors-Rodez del Tour de Francia.

Se organiza un bucle de 40 km con salida de Saint-Cirq-Lapopie para todos los aficionados al ciclismo (se aceptan asistentes eléctricos). ¡Y es gratis!

Para participar en esta vuelta ciclista, es IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE (fecha límite: 22/06/2023). Habrá salidas en grupo a las 8h30, 9h00, 9h30, 10h00 y 10h30. Los participantes que no deseen tomar parte en una salida en grupo deberán salir entre las 8.30 y las 10.30 horas según su propio criterio.

Animación musical a la llegada y degustación de productos locales.

Para inscribirse, visite https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3073

Am Samstag, den 24. Juni 2023, bietet das Département Lot die Möglichkeit, auf der Strecke der Etappe Cahors-Rodez der Tour de France Frauen zu fahren.

Eine 40 km lange Schleife mit Start in Saint-Cirq-Lapopie wird für alle Fahrradliebhaberinnen und -liebhaber (elektrische Unterstützung erlaubt) organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um an dieser Radtour teilzunehmen, ist eine ANMELDUNG ERFORDERLICH (Anmeldeschluss ist der 22.06.2023). Gruppenstarts werden um 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 und 10:30 Uhr stattfinden. Teilnehmer, die nicht an einem Massenstart teilnehmen möchten, müssen zwischen 8:30 und 10:30 Uhr starten.

Musikalische Unterhaltung bei der Ankunft und Verkostung lokaler Produkte.

Anmeldung unter: https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3073

