Marché hebdomadaire Le bourg Saint-Christophe-sur-Dolaison, 18 août 2023, Saint-Christophe-sur-Dolaison.

Saint-Christophe-sur-Dolaison,Haute-Loire

Marché hebdomadaire du vendredi de 15h30 à 18h30.

Fruits et légumes, viandes et charcuteries, fromages de chèvre, fromage de vaches, pain, farine et lentilles, miel et confitures, quiches et gâteaux, pizzas.

2023-08-18 15:30:00 fin : 2023-12-31 18:30:00. .

Le bourg Place des jardins

Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Weekly Friday market from 3:30 pm to 6:30 pm.

Fruits and vegetables, meats and charcuterie, goat’s cheese, cow’s cheese, bread, flour and lentils, honey and jams, quiches and cakes, pizzas

Mercado semanal los viernes de 15h30 a 18h30.

Frutas y verduras, carne y embutidos, queso de cabra, queso de vaca, pan, harina y lentejas, miel y mermeladas, quiches y pasteles, pizzas..

Wochenmarkt am Freitag von 15:30 bis 18:30 Uhr.

Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Ziegenkäse, Kuhkäse, Brot, Mehl und Linsen, Honig und Marmelade, Quiches und Kuchen, Pizzas

