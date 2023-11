Marchés de Noël Le bourg Saint-Caprais-de-Bordeaux, 3 décembre 2023, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Saint-Caprais-de-Bordeaux,Gironde

Pour les fêtes de fin d’année, la magie de Noël sera au rendez-vous à Saint-Caprais de Bordeaux ! Un marché de Noël des associations, organisé par la municipalité, accueillera les visiteurs dans une chaleureuse ambiance aux odeurs festives de crêpes, gâteaux, plats exotiques, rôtisserie et de bien d’autres douceurs encore..

Plaisir et gourmandises sont au programme !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. EUR.

Le bourg Place du village

Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This festive season, Saint-Caprais de Bordeaux will be the place to be for the magic of Christmas! A Christmas market of associations, organized by the municipality, will welcome visitors in a warm atmosphere with the festive smells of pancakes, cakes, exotic dishes, rotisserie and many other sweets…

Pleasure and delicacies are on the agenda!

Estas fiestas, Saint-Caprais de Burdeos se convertirá en el lugar ideal para vivir la magia de la Navidad Un mercado navideño de asociaciones, organizado por el municipio, acogerá a los visitantes en un ambiente cálido con los olores festivos de tortitas, pasteles, platos exóticos, asados y muchos otros dulces…

¡Placer y delicias a la orden del día!

An den Weihnachtsfeiertagen wird in Saint-Caprais de Bordeaux der Zauber der Weihnacht zu spüren sein! Ein von der Gemeinde organisierter Weihnachtsmarkt der Vereine empfängt die Besucher in einer warmen Atmosphäre mit den festlichen Düften von Crêpes, Kuchen, exotischen Gerichten, Braten und vielen anderen Leckereien…

Vergnügen und Leckereien stehen auf dem Programm!

