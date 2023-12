Arth Maël : Brazakuja le bourg Saint-Brieuc-de-Mauron, 12 janvier 2024, Saint-Brieuc-de-Mauron.

Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan

Début : 2024-01-12 20:45:00

fin : 2024-01-12

Trois voix, un accordéon, un violoncelle et une batterie… Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varient les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’oeil. Les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.

Ce spectacle en cours de création est une sortie de résidence où les artistes présentent leur création, suivi d’un échange avec le public.

Une navette est mise en place au départ de la chapelle bleue à Ploërmel sur réservation.

le bourg salle socio-culturelle

Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 Morbihan Bretagne



