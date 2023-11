Animations de Noël- St Bonnet le Froid Le bourg Saint-Bonnet-le-Froid, 19 décembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Préparez les fêtes au village gourmand ! de nombreuses animations proposées par les commerçants..

2023-12-19 fin : 2023-12-24 . .

Le bourg

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Get ready for the festive season at the Village Gourmand! A host of events organized by local merchants.

Prepárese para las fiestas en la aldea de los gourmets, donde los comerciantes locales le ofrecerán una gran variedad de actividades de ocio.

Bereiten Sie sich im Feinschmeckerdorf auf die Feiertage vor! Zahlreiche Animationen, die von den Händlern angeboten werden.

