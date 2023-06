L’Automnal gourmand – Découverte des champignons et des plantes sauvages comestibles Le Bourg Saint-Bonnet-le-Froid, 15 octobre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

L’Automne, la nature se montre généreuse, avec l’arrivée de champignons savoureux et le regain des plantes, qui offrent leurs tendres feuilles et leurs fruits….

2023-10-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-15 12:30:00. EUR.

Le Bourg

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In autumn, nature is generous, with the arrival of tasty mushrooms and the revival of plants, which offer their tender leaves and fruit…

El otoño es una época generosa para la naturaleza, con la llegada de sabrosas setas y el renacer de las plantas, que ofrecen sus tiernas hojas y frutos…

Im Herbst zeigt sich die Natur von ihrer großzügigen Seite, wenn schmackhafte Pilze auftauchen und die Pflanzen ihre zarten Blätter und Früchte…

