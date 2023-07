ARTIZ’ANATURE : 46° Journée de l’artisanat à Saint Bazile Le bourg Saint-Bazile, 13 août 2023, Saint-Bazile.

Saint-Bazile,Haute-Vienne

Le dimanche 13 août 2023, à Saint-Bazile, se tiendra la 46ème édition de la fête annuelle de l’artisanat. Au programme : Randonnées pédestre, équestre, ou VTT, inscriptions à 8h30, départ 9h. Toute la journée les artisans exposeront et vont montreront leur savoir-faire : métiers anciens : travail du cuir, du bois, du métal, battage du blé au fléau… Potier, forgeron, apiculteurs… toutes les activités passées et présentes du territoire seront représentées et vous pourrez échanger avec les exposants qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leur passion. Le four communal sera allumé pour la fabrication du pain que nous vous invitons à savourer. Mais aussi, des animations pour toute la famille (balades à poney…). Vous pourrez déjeuner en famille ou entre amis à l’ombre du parc ombragé et y déguster un repas champêtre. Une belle journée en perspective au cœur de l’Ouest Limousin !.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . .

Le bourg

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Sunday August 13, 2023, Saint-Bazile will host the 46th annual crafts festival. On the program: Hiking, horse-riding or mountain biking, registration at 8:30am, departure at 9am. All day long, craftsmen and women will be exhibiting and demonstrating their skills: ancient trades such as leather, wood and metal working, wheat flail threshing? Potter, blacksmith, beekeepers? all the past and present activities of the region will be represented, and you’ll be able to chat with the exhibitors, who will be delighted to share their passion with you. The communal oven will be lit to bake bread, which we invite you to savour. There will also be entertainment for the whole family, including pony rides. You’ll be able to enjoy lunch with family and friends in the shade of the park, where you’ll be able to savor a country-style meal. A great day out in the heart of West Limousin!

El domingo 13 de agosto de 2023 se celebrará en Saint-Bazile la 46ª edición de la fiesta anual de la artesanía. Programa: senderismo, equitación o BTT, inscripción a las 8.30 h, salida a las 9 h. Durante todo el día, los artesanos expondrán y demostrarán sus habilidades en oficios tradicionales: marroquinería, ebanistería, metalistería, trilla con mayales.. Alfarero, herrero, apicultor… todas las actividades pasadas y presentes de la región estarán representadas y podrá hablar con los expositores que estarán encantados de compartir su pasión con usted. El horno común estará encendido para elaborar el pan que le invitamos a saborear. También habrá entretenimiento para toda la familia, incluidos paseos en poni. Podrá almorzar con su familia o amigos a la sombra del parque y disfrutar de una comida campestre. Un día maravilloso en el corazón del Limousin occidental

Am Sonntag, den 13. August 2023, findet in Saint-Bazile die 46. Ausgabe des jährlichen Handwerkerfests statt. Programm: Wanderungen zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Mountainbike, Einschreibung um 8:30 Uhr, Start um 9 Uhr. Den ganzen Tag über stellen Handwerker aus und zeigen ihr Können: alte Berufe: Leder-, Holz- und Metallverarbeitung, Dreschen des Weizens mit der Dreschflegel? Töpfer, Schmied, Imker? Alle früheren und aktuellen Aktivitäten der Region sind vertreten und Sie können sich mit den Ausstellern austauschen, die Ihnen gerne ihre Leidenschaft zeigen. Der Gemeindeofen wird angeheizt, um Brot zu backen, das Sie sich schmecken lassen können. Außerdem gibt es ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie (Ponyreiten usw.). Sie können mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden im Schatten des schattigen Parks zu Mittag essen und ein ländliches Mahl genießen. Ein schöner Tag im Herzen des West-Limousin!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Ouest Limousin