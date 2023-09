Bourse aux vêtements Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Bourse aux vêtements Le Bourg Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, 6 octobre 2023, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde. Saint-Barthélemy-de-Bellegarde,Dordogne Bourse aux vêtements, jouets, puériculture –0 à 16 ans – salle des fêtes de St Barthélémy de Bellegarde vend 6 : 19h-21h30 – sam 7 : 9h-17h30 – dim 8 : 9h-13h – 06 84 60 91 59.

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Clothing, toys and childcare fair ?0 to 16 years ? salle des fêtes de St Barthélémy de Bellegarde Fri 6 : 19h-21h30 ? Sat 7 : 9h-17h30 ? Sun 8 : 9h-13h ? 06 84 60 91 59 Feria de ropa, juguetes y puericultura para niños de 0 a 16 años Ayuntamiento de St Barthélémy de Bellegarde Viernes 6: 19.00-21.30 h Sábado 7: 9.00-17.30 h Domingo 8: 9.00-13.00 h 06 84 60 91 59 Börse für Kleidung, Spielzeug, Kinderpflege ?0 bis 16 Jahre ? Festsaal in St Barthélémy de Bellegarde Fr 6: 19h-21h30 ? Sa 7: 9h-17h30 ? So 8: 9h-13h ? 06 84 60 91 59

