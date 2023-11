Journée de la Truffe et des produits régionaux Le Bourg Saint-Avit-Sénieur, 10 décembre 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

Venez nombreux à la journée de la Truffe et des produits régionaux de Saint-Avit-Sénieur !

Animations de 9h30 à 13h30 : Marché aux truffes, stands de produits régionaux (noix, châtaignes, pruneaux, etc.), promotion trufficulture, vente de plants truffiers, démonstration de la cuisine de la Truffe par le chef du restaurant La table de Léo.

11h30 : Démonstration de cavage avec les chiens truffiers

12h : Apéritif offert par la municipalité

13h : Repas à la salle des fêtes (inscriptions avant le 03/12/2023).

Le Bourg

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the Saint-Avit-Sénieur Truffle and Regional Products Day!

Activities from 9:30 am to 1:30 pm: Truffle market, stalls selling regional products (walnuts, chestnuts, prunes, etc.), truffle promotion, truffle plant sales, demonstration of truffle cooking by the chef from La Table de Léo restaurant.

11:30 am: Truffle hunting demonstration with truffle dogs

12pm: Aperitif offered by the municipality

1pm: Meal at the village hall (registration by 03/12/2023)

¡Vengan todos a la Jornada de la Trufa y los Productos Regionales de Saint-Avit-Sénieur!

Actividades de 9:30 a 13:30: mercado de la trufa, puestos de venta de productos regionales (nueces, castañas, ciruelas pasas, etc.), promoción de la trufa, venta de plantas truferas, demostración de cocina con trufa a cargo del chef del restaurante La Table de Léo.

11.30 h: Demostración de búsqueda de trufas con perros truferos

12h: Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

13h: Comida en la sala del pueblo (inscripción antes del 03/12/2023)

Kommen Sie zahlreich zum Tag der Trüffel und der regionalen Produkte in Saint-Avit-Sénieur!

Animationen von 9:30 bis 13:30 Uhr: Trüffelmarkt, Stände mit regionalen Produkten (Nüsse, Kastanien, Pflaumen usw.), Promotion für Trüffelanbau, Verkauf von Trüffelpflanzen, Vorführung der Trüffelküche durch den Chefkoch des Restaurants La table de Léo.

11.30 Uhr: Vorführung des Cavage mit den Trüffelhunden

12 Uhr: Von der Gemeinde angebotener Aperitif

13 Uhr: Essen im Festsaal (Anmeldungen bis zum 03.12.2023)

