Journées du Patrimoine : Visite Saint-Avit-Sénieur Le bourg Saint-Avit-Sénieur, 17 septembre 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Saint-Avit-Sénieur,Dordogne

Association pour la sauvegarde du patrimoine organise pendant les journées du patrimoine des 16 et 17 septembre des visites guidées gratuites du village de Saint Avit Sénieur.

Rendez-vous devant l’église abbatiale..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Le bourg Parvis de l’Abbatiale

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Association for the safeguard of the heritage organizes during the days of the heritage of September 16 and 17 of the free guided tours of the village of Saint Avit Sénieur.

Appointment in front of the abbey church.

La Association pour la sauvegarde du patrimoine organiza visitas guiadas gratuitas al pueblo de Saint Avit Sénieur durante las Jornadas del Patrimonio, los días 16 y 17 de septiembre.

Cita delante de la iglesia abacial.

Association pour la sauvegarde du patrimoine organisiert während der Tage des Kulturerbes am 16. und 17. September kostenlose Führungen durch das Dorf Saint Avit Sénieur.

Treffpunkt ist vor der Abteikirche.

Mise à jour le 2023-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides