Le Vendredi des Bébés : Jeux Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais, 10 novembre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Activités de jeux en collaboration avec la ludothèque de Bergerac pour les enfants de 0 à 3 ans..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Le Bourg

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Play activities in collaboration with the Bergerac toy library for children aged 0 to 3.

Actividades lúdicas en colaboración con la ludoteca de Bergerac para niños de 0 a 3 años.

Spielaktivitäten in Zusammenarbeit mit der Ludothek in Bergerac für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

