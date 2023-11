Marché de Noël Le Bourg Saint-Aquilin Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Aquilin Marché de Noël Le Bourg Saint-Aquilin, 17 décembre 2023, Saint-Aquilin. Saint-Aquilin,Dordogne Marché de Noël (sous réserve d’un nombre suffisant d’exposants)

10h-18h, salle des fêtes

Comité des fêtes : cdfsaintaquilin@gmail.com / 06 75 15 06 92.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Le Bourg

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market (subject to a sufficient number of exhibitors)

10am-6pm, salle des fêtes

Comité des fêtes : cdfsaintaquilin@gmail.com / 06 75 15 06 92 Mercado de Navidad (sujeto a un número suficiente de expositores)

10h-18h, ayuntamiento

Comité des fêtes : cdfsaintaquilin@gmail.com / 06 75 15 06 92 Weihnachtsmarkt (vorbehaltlich einer ausreichenden Zahl von Ausstellern)

10h-18h, Festsaal

Weihnachtsmarkt (vorbehaltlich einer ausreichenden Zahl von Ausstellern)

10h-18h, Festsaal

Festkomitee: cdfsaintaquilin@gmail.com / 06 75 15 06 92

