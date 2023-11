Atelier : création tisane Le Bourg Saint-Aquilin, 13 décembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Créer sa tisane, animé par Maud Rebière, paysanne herboriste.

9h30, salle Belette. Tarif : 5 €

Sur inscription, places limitées

Cercle des fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-12-13

Le Bourg Salle Belette

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Create your own herbal tea, led by Maud Rebière, country herbalist.

9:30 am, salle Belette. Price: 5 ?

Registration required, places limited

Cercle des fées Mères 06 75 26 51 98

Cree su propia tisana, de la mano de Maud Rebière, una herborista local.

9.30 h, sala Belette. Precio: 5?

Inscripción obligatoria, plazas limitadas

Cercle des fées Mères 06 75 26 51 98

Kräutertee selbst herstellen, geleitet von Maud Rebière, Kräuterbäuerin.

9.30 Uhr, Raum Belette. Preis: 5 ?

Auf Anmeldung, begrenzte Plätze

Cercle des fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

Mise à jour le 2023-10-31 par Vallée de l’Isle