Téléthon : jeux et théâtre Le Bourg Saint-Aquilin, 9 décembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

14h30-18h (salles Orchidée et Belette): jeux de société enfants et adultes.

20h30 (salle des fêtes) : théâtre « En attendant les beaux Jours ! », adaptation de 2 pièces majeures de Samuel Beckett, par l’Atelier Rouge Théâtre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Le Bourg Salles Orchidée et Belette

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



2:30-6pm (Orchid and Weasel rooms): board games for children and adults.

8:30pm (salle des fêtes): « En attendant les beaux Jours! » theater, adaptation of 2 major plays by Samuel Beckett, by Atelier Rouge Théâtre.

14.30-18.00 h (salas Orquídea y Comadreja): juegos de mesa para niños y adultos.

20.30 h (sala de fiestas): « En attendant les beaux Jours », adaptación de 2 grandes obras de Samuel Beckett, a cargo del Atelier Rouge Théâtre.

14.30-18.00 Uhr (Räume Orchidee und Wiesel): Gesellschaftsspiele für Kinder und Erwachsene.

20:30 Uhr (Festsaal): Theater « En attendant les beaux Jours! », Adaption von zwei wichtigen Stücken von Samuel Beckett, vom Atelier Rouge Théâtre.

Mise à jour le 2023-11-10 par Vallée de l’Isle