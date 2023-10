Conférence historique Le Bourg Saint-Aquilin, 24 novembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Conférence animée par Christophe Dutrône, historien militaire, chercheur spécialiste de l’armée française au XXème siècle : « On ignore généralement de nos jours qu’au cours de l’année 1918, 20 000 soldats vinrent tenir garnison de part et d’autre de la vallée de l’Isle… ».

2023-11-24

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Christophe Dutrône, military historian and researcher specializing in the French army in the 20th century: « It is generally unknown today that in 1918, 20,000 soldiers were garrisoned on both sides of the Isle valley… »

Conferencia de Christophe Dutrône, historiador militar e investigador especializado en el ejército francés del siglo XX: « Lo que generalmente no se sabe hoy es que en 1918 había 20.000 soldados de guarnición a ambos lados del valle del Isle… »

Vortrag von Christophe Dutrône, Militärhistoriker, Forscher und Spezialist für die französische Armee im 20. Jahrhundert: « Heutzutage ist allgemein unbekannt, dass im Laufe des Jahres 1918 20.000 Soldaten kamen, um auf beiden Seiten des Isle-Tals Garnison zu halten… »

