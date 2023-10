Atelier Bien-Etre Le Bourg Saint-Aquilin, 8 novembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Atelier du mercredi, thématique Bien-Etre différente chaque mois.

9h30-11h30, salle Belette (sous la salle des fêtes).

Sur inscription.

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 11:00:00. .

Le Bourg Salle Belette

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday workshop, with a different Wellness theme each month.

9:30am-11:30am, Belette room (under the village hall).

Registration required.

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Taller de los miércoles, con un tema de bienestar diferente cada mes.

de 9.30 a 11.30 en la sala Belette (bajo el ayuntamiento).

Inscripción obligatoria.

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Mittwochs-Atelier, jeden Monat ein anderes Wohlfühlthema.

9.30-11.30 Uhr, Wieselraum (unter dem Festsaal).

Nach Anmeldung.

Cercle des Fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle