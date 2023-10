Atelier Bonbons Le Bourg Saint-Aquilin, 11 octobre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Confection de bonbons aux feuilles et fleurs de jardin, avec Maud Rebière, paysanne herboriste.

9h30, salle belette. Tarif 5 €. Sur réservation, places limitées

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

Le Bourg Salle Belette

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Making sweets from garden leaves and flowers, with Maud Rebière, a local herbalist.

9:30 am, weasel room. Price 5 ?. Reservations required, places limited

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Elaboración de dulces con hojas y flores del jardín, con Maud Rebière, herborista local.

9.30 h, salle belette. Precio 5? Con reserva, plazas limitadas

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Herstellung von Bonbons aus Gartenblättern und -blumen, mit Maud Rebière, Kräuterbäuerin.

9.30 Uhr, Wiesensaal. Tarif 5 ? Mit Reservierung, begrenzte Plätze

Cercle des Fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

