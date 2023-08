Atelier Jeux Le Bourg Saint-Aquilin, 3 septembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Petits jeux de cartes ou de société (possibilité d’apporter ses propres jeux), en famille ou entre amis.

14h-17h, salle Belette. Participation libre

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 17:00:00. .

Le Bourg Salle Belette

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Play cards or board games (bring your own), with family or friends.

2pm-5pm, salle Belette. Free admission

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Juegue a las cartas o a juegos de mesa (traiga los suyos), en familia o con amigos.

14.00-17.00 h, sala Belette. Entrada gratuita

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Kleine Karten- oder Gesellschaftsspiele (eigene Spiele können mitgebracht werden), mit der Familie oder mit Freunden.

14h-17h, Raum Belette. Kostenlose Teilnahme

Cercle des Fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

