La Pierre Sèche en Fête à Saint-André Allas Le Bourg Saint-André-d’Allas, 29 septembre 2023, Saint-André-d'Allas.

Saint-André-d’Allas,Dordogne

Salle des fêtes de Saint André-Allas

Vendredi 29 dés 10h :

Exposition petit patrimoine par Hervé Demaison.

Animations pour les grands et les petits avec l’école de St André-Allas. Constructions en miniatures avec Emilien.

Vidéo-projection / diaporama en continu.

Hommage à l’année de rugby en Sarladais : une œuvre originale créée sur place sur les deux journées : le ballon ovale en pierre sèche !

Samedi 30:

9h30 Accueil café aux Jardins Suspendus d’Allas.

10H Visite des Jardins Suspendus d’Allas.

Ateliers gratuits pour tous.

10h à 12h salle des fêtes de Saint André-Allas

14h15 Intervention ABPS-ALC – Etat actuel des filières pierre sèche et lauze en France.

15H30 Intervention sur « L’avenir de la pierre sèche passe par les carrières.

16h30 Intervention de la Maison de la pierre Sèche de Daglan.

19H CONCERTS : LA MERE MICHEL et les STRANGE DOORS!

Restauration sur place.

2023-09-29 fin : 2023-09-30 . EUR.

Le Bourg

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saint André-Allas village hall

Friday 29th 10am :

Heritage exhibition by Hervé Demaison.

Activities for young and old with the St André-Allas school. Miniature constructions with Emilien.

Continuous video projection/slideshow.

Tribute to the year of rugby in Sarladais: an original work of art created on site over the two days: the dry-stone oval ball!

Saturday 30th:

9:30am Coffee reception at Jardins Suspendus d?Allas.

10H Visit to the Jardins Suspendus d?Allas.

Free workshops for all.

10am to 12pm Saint André-Allas village hall

2:15pm ABPS-ALC talk – The current state of the dry-stone and lauze industries in France.

3:30 pm Talk on « The future of dry stone requires quarries.

4:30 pm Talk by the Maison de la pierre Sèche de Daglan.

7pm CONCERTS: LA MERE MICHEL and the STRANGE DOORS!

Catering on site

Ayuntamiento de Saint André-Allas

Viernes 29 a las 10h:

Exposición sobre el patrimonio a cargo de Hervé Demaison.

Actividades para grandes y pequeños con la escuela de St André-Allas. Construcciones en miniatura con Emilien.

Proyección continua de vídeos y diapositivas.

Homenaje al año de rugby en Sarladais: una obra original creada in situ durante los dos días: ¡el balón ovalado de piedra seca!

Sábado 30

9h30 Café en los Jardins Suspendus d’Allas.

10H Visita a los Jardins Suspendus d’Allas.

Talleres gratuitos para todos.

de 10h a 12h en la sala de fiestas de Saint André-Allas

14h15 Presentación de la ABPS-ALC – Situación actual de los sectores de la piedra seca y la laja en Francia.

15H30 Ponencia sobre « El futuro de la piedra seca requiere canteras.

16H30 Ponencia de la Maison de la pierre Sèche de Daglan.

19H00 CONCIERTOS: LA MERE MICHEL y ¡LAS PUERTAS EXTRAÑAS!

Catering in situ

Festsaal von Saint André-Allas

Freitag, 29. Würfel 10 Uhr :

Ausstellung kleines Kulturerbe von Hervé Demaison.

Animationen für Groß und Klein mit der Schule von St André-Allas. Miniaturbauwerke mit Emilien.

Videoprojektion / Diashow ohne Unterbrechung.

Hommage an das Rugby-Jahr im Sarladais: ein originelles Kunstwerk, das an beiden Tagen vor Ort geschaffen wurde: der ovale Ball aus Trockenstein!

Samstag, 30:

9.30 Uhr Kaffeeempfang in den hängenden Gärten von Allas.

10H Besichtigung der Hängenden Gärten von Allas.

Kostenlose Workshops für alle.

10.00 bis 12.00 Uhr Festsaal von Saint André-Allas

14.15 Uhr Vortrag ABPS-ALC – Aktueller Stand der Branchen Trockenmauerwerk und Schiefer in Frankreich.

15.30 Uhr Vortrag über « Die Zukunft des Trockenmauerbaus liegt in den Steinbrüchen.

16.30 Uhr Beitrag des Maison de la pierre sèche de Daglan (Haus des trockenen Steins).

19 Uhr KONZERTE: LA MERE MICHEL und die STRANGE DOORS!

Verpflegung vor Ort

