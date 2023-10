Marché à Saint-Amand-Magnazeix Le Bourg Saint-Amand-Magnazeix, 22 septembre 2023, Saint-Amand-Magnazeix.

Saint-Amand-Magnazeix,Haute-Vienne

Le marché de Saint-Amand-Magnazeix se déroule les 2ème et 4ème vendredi du mois de 16h à 20h..

Le Bourg

Saint-Amand-Magnazeix 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Amand-Magnazeix market takes place every 2nd and 4th Friday of the month from 4pm to 8pm.

El mercado de Saint-Amand-Magnazeix tiene lugar cada segundo y cuarto viernes de mes, de 16:00 a 20:00 horas.

Der Markt in Saint-Amand-Magnazeix findet am 2. und 4. Freitag des Monats von 16:00 bis 20:00 Uhr statt.

