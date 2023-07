Marché de la Saint Nicolas Le bourg Saint-Amand-le-Petit, 3 décembre 2023, Saint-Amand-le-Petit.

Saint-Amand-le-Petit,Haute-Vienne

L’association St Amand Patrimoine et Histoire organisera son traditionnel marché pour préparer les fêtes de fin d’année. Idées cadeaux, décorations, bijoux, pain, pain d’épices, escargots…..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Le bourg Mairie

Saint-Amand-le-Petit 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The St Amand Patrimoine et Histoire association will be holding its traditional market in preparation for the festive season. Gift ideas, decorations, jewelry, bread, gingerbread, snails….

La asociación St Amand Patrimoine et Histoire organiza su tradicional mercado con motivo de las fiestas. Ideas para regalos, adornos, joyas, pan, pan de especias, caracoles….

Der Verein St Amand Patrimoine et Histoire organisiert seinen traditionellen Markt zur Vorbereitung auf die Feiertage. Geschenkideen, Dekorationen, Schmuck, Brot, Lebkuchen, Schnecken….

Mise à jour le 2023-05-13 par OT Portes de Vassivière