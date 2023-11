Concert de Noël Le bourg Saint-Amand-le-Petit, 2 décembre 2023, Saint-Amand-le-Petit.

Saint-Amand-le-Petit,Haute-Vienne

Concert de Noël organisé par l’Association Arts Scéniques et Vieilles dentelles de Saint-Hilaire les Courbes par le biais de sa chorale : « Atout Chœur », dirigée par Caroline Saint-Martin. Chants de Noël en français et en anglais..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Le bourg Église

Saint-Amand-le-Petit 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas concert organized by the Association Arts Scéniques et Vieilles dentelles de Saint-Hilaire les Courbes through its choir: « Atout Ch?ur », directed by Caroline Saint-Martin. Christmas carols in French and English.

Concierto de Navidad organizado por la Association Arts Scéniques et Vieilles dentelles de Saint-Hilaire les Courbes a través de su coro: « Atout Ch?ur », dirigido por Caroline Saint-Martin. Villancicos en francés e inglés.

Weihnachtskonzert, organisiert von der Association Arts Scéniques et Vieilles dentelles de Saint-Hilaire les Courbes durch ihren Chor: « Atout Ch?ur », geleitet von Caroline Saint-Martin. Weihnachtslieder auf Französisch und Englisch.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Portes de Vassivière