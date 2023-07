Marché des producteurs de Pays Le bourg Saint-Amand-le-Petit, 17 août 2023, Saint-Amand-le-Petit.

Saint-Amand-le-Petit,Haute-Vienne

L’association des Marchés de Producteurs de Pays en collaboration avec l’association St Amand Patrimoine et Histoire et la municipalité organise son traditionnel marché de producteurs. Producteurs de la région seront présents : escargots, sorbets, mouton, bœuf, veau, fruits, légumes, vins, bières, miel….

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

Le bourg Place de l’église

Saint-Amand-le-Petit 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Marchés de Producteurs de Pays association, in collaboration with the St Amand Patrimoine et Histoire association and the municipality, is organizing its traditional farmers’ market. Local producers will be present: snails, sorbets, mutton, beef, veal, fruit, vegetables, wine, beer, honey…

La Association des Marchés de Producteurs de Pays, en colaboración con la asociación St Amand Patrimoine et Histoire y el ayuntamiento, organiza su tradicional mercado campesino. Estarán presentes productores de la región: caracoles, sorbetes, carne de carnero, ternera, frutas, verduras, vinos, cervezas, miel…

Die Association des Marchés de Producteurs de Pays organisiert in Zusammenarbeit mit der Association St Amand Patrimoine et Histoire und der Stadtverwaltung ihren traditionellen Bauernmarkt. Produzenten aus der Region werden vertreten sein: Schnecken, Sorbets, Schafe, Rindfleisch, Kalbfleisch, Obst, Gemüse, Wein, Bier, Honig…

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Portes de Vassivière