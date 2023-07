Marché des Producteurs de Pays de Saillac le Bourg Saillac, 7 juillet 2023, Saillac.

Saillac,Corrèze

Voilà un charmant petit village qui vous conte l’histoire de la noix (noix Marbot) et de son huile autour de son patrimoine riche en évocation des vieux métiers. Le pressoir à huile de noix trône au milieu du village, un lavoir, un travail de forgeron… le bourg a conservé son plan circulaire autour de l’église du 12ème au superbe tympan.

Différentes associations orchestrent de belles manières, diverses manifestations et notamment les Marchés des Producteurs de Pays chaque vendredi de l’été. Ce berceau de la noix vous accueille dans un cadre de vie exceptionnel et vous invite à vous mettre à table pour déguster sur place une partie de vos achats..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 21:00:00.

le Bourg

Saillac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Here is a charming little village which tells you the story of the walnut (Marbot walnut) and its oil around its heritage rich in evocation of old trades. The walnut oil press is enthroned in the middle of the village, a wash house, a blacksmith’s work… the village has kept its circular plan around the 12th century church with its superb tympanum.

Different associations orchestrate various events in a beautiful way, in particular the « Marchés des Producteurs de Pays » every Friday in the summer. This cradle of walnuts welcomes you in an exceptional setting and invites you to sit down and taste some of your purchases on the spot.

He aquí un pueblecito encantador que cuenta la historia de la nuez (nogal de Marbot) y de su aceite a través de su patrimonio, rico en evocaciones de antiguos oficios. La prensa de aceite de nuez está entronizada en el centro del pueblo, junto con un lavadero y un taller de herrería… El pueblo ha conservado su trazado circular en torno a la iglesia del siglo XII con su magnífico tímpano.

Varias asociaciones organizan diversos eventos, en particular los « Marchés des Producteurs de Pays » (mercados de productores locales) que se celebran todos los viernes de verano. Esta cuna de nogales le da la bienvenida en un marco excepcional y le invita a sentarse y degustar in situ algunas de sus compras.

Dieses charmante kleine Dorf erzählt Ihnen die Geschichte der Walnuss (Marbot-Nuss) und ihres Öls und bietet ein reiches Kulturerbe, das an alte Handwerksberufe erinnert. Die Nussölpresse thront in der Mitte des Dorfes, ein Waschhaus, eine Schmiedearbeit… Der Ort hat seinen kreisförmigen Grundriss um die Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit ihrem wunderschönen Tympanon beibehalten.

Verschiedene Vereine organisieren auf schöne Weise verschiedene Veranstaltungen, insbesondere die Märkte der Landwirte, die jeden Freitag im Sommer stattfinden. Diese Wiege der Walnuss empfängt Sie in einem außergewöhnlichen Lebensumfeld und lädt Sie dazu ein, sich an den Tisch zu setzen und einen Teil Ihrer Einkäufe vor Ort zu verkosten.

