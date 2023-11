Marché de Noël Le Bourg Sadroc, 2 décembre 2023, Sadroc.

Sadroc,Corrèze

De 16h à 22h: Marché de Noël gourmand et créatif: vin chaud – bière de Noël – tartiflette – huîtres – chocolat chaud – crêpes – miel – décorations artisanales – produits locaux.

Animation: lancer de haches pour adultes et enfants

A 17h30: histoires contées et dédicaces de Didier Jean et ZAD des éditions Utopique

A 18h30 sur la Place de la Mairie: atterrissage prévu à 18h30 (sous réserve des conditions météorologiques.

Informations au 06 15 98 86 62.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

Le Bourg

Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



4pm to 10pm: Gourmet and creative Christmas market: mulled wine – Christmas beer – tartiflette – oysters – hot chocolate – crêpes – honey – handmade decorations – local products.

Entertainment: axe throwing for adults and children

At 5:30pm: storytelling and autographs by Didier Jean and ZAD from Utopique Editions

At 6:30pm on Place de la Mairie: landing scheduled for 6:30pm (weather permitting).

For further information: 06 15 98 86 62

De 16:00 a 22:00: Mercado de Navidad creativo y gastronómico: vino caliente – cerveza de Navidad – tartiflette – ostras – chocolate caliente – crepes – miel – decoraciones caseras – productos locales.

Animación: lanzamiento de hachas para adultos y niños

A las 17.30 h: cuentacuentos y firma de libros por Didier Jean y ZAD de la editorial Utopique

A las 18.30 h en la plaza de la Mairie: desembarco previsto a las 18.30 h (sujeto a las condiciones meteorológicas).

Para más información, llame al 06 15 98 86 62

Von 16:00 bis 22:00 Uhr: Gourmet- und Kreativ-Weihnachtsmarkt: Glühwein – Weihnachtsbier – Tartiflette – Austern – heiße Schokolade – Crêpes – Honig – handgefertigte Dekorationen – lokale Produkte.

Animation: Axtwerfen für Erwachsene und Kinder

17.30 Uhr: Geschichtenerzählen und Signieren von Didier Jean und ZAD vom Verlag Utopique

Um 18:30 Uhr auf dem Rathausplatz: Landung um 18:30 Uhr (abhängig von den Wetterbedingungen).

Informationen unter 06 15 98 86 62

Mise à jour le 2023-11-12 par Brive Tourisme