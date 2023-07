Fête votive avec feu d’artifice le dimanche Le Bourg Sadroc, 5 août 2023, Sadroc.

Sadroc,Corrèze

Fête annuelle du village avec feu d’artifice le dimanche soir. Diverses animations (concours de pétanque, jeux intervillages, soirée dansante, cluedo géant). Programme non défini à ce jour..

2023-08-05 fin : 2023-08-06 . .

Le Bourg

Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Annual village festival with fireworks display on Sunday evening. Various events (pétanque competition, village games, dance, giant cluedo). Program not yet defined.

Fiesta mayor con fuegos artificiales el domingo por la noche. Actos diversos (competición de petanca, juegos populares, baile, cluedo gigante). Programa aún por definir.

Jährliches Dorffest mit Feuerwerk am Sonntagabend. Verschiedene Animationen (Petanque-Wettbewerb, Intervallspiele, Tanzabend, Riesen-Cluedo). Programm noch nicht festgelegt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme