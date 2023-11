Marché de Noël Le Bourg Roziers-Saint-Georges, 3 décembre 2023, Roziers-Saint-Georges.

Roziers-Saint-Georges,Haute-Vienne

le dimanche 3 décembre aura lieu notre premier marché de Noël

Nombreux artisans seront présents,

Restauration sur place, vin chaud, chocolat chaud,

Concours de dessins pour les enfants,

Visite du Père Noël de 14 h à 16h,

Ouvert au public de 9h à 18h.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Le Bourg Salle des fêtes

Roziers-Saint-Georges 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



our first Christmas market will take place on Sunday, December 3

Many craftsmen will be present,

Catering on site, mulled wine, hot chocolate,

Drawing competition for children,

Visit from Santa Claus from 2pm to 4pm,

Open to the public from 9 a.m. to 6 p.m

nuestro primer mercado navideño se celebrará el domingo 3 de diciembre

Contará con la presencia de numerosos artesanos,

Catering en el lugar, vino caliente, chocolate caliente,

Concurso de dibujo para niños,

Visita de Papá Noel de 14:00 a 16:00,

Abierto al público de 9h a 18h

am Sonntag, dem 3. Dezember, findet unser erster Weihnachtsmarkt statt

Zahlreiche Kunsthandwerker werden anwesend sein,

Verpflegung vor Ort, Glühwein, heiße Schokolade,

Zeichenwettbewerb für Kinder,

Besuch des Weihnachtsmanns von 14:00 bis 16:00 Uhr,

Für die Öffentlichkeit geöffnet von 9 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Briance Combade