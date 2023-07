Marché festif de producteurs locaux Le bourg Royère-de-Vassivière, 3 août 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Marché festif de producteurs et d’artisans locaux avec restauration et buvette sur place. Concert à partir de 17h..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 22:00:00. .

Le bourg

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Festive market featuring local producers and craftspeople, with food and refreshments on site. Concert from 5pm.

Mercado festivo de productores y artesanos locales, con comida y refrescos in situ. Concierto a partir de las 17.00 horas.

Festlicher Markt mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern, mit Essen und Trinken vor Ort. Konzert ab 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière