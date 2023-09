Vide Grenier – Fête de la Citrouille Le Bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 15 octobre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Vide grenier dans le bourg de Rouffignac de 8h à 17h, à l’occasion de la fête de la citrouille. Vente de citrouilles. Vente de soupe à la citrouille à emporter..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Le Bourg

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea market in the village of Rouffignac from 8am to 5pm, on the occasion of the pumpkin festival. Pumpkin sales. Sale of pumpkin soup to take away.

Mercadillo en el pueblo de Rouffignac de 8h a 17h, con motivo de la fiesta de la calabaza. Venta de calabazas. Venta de sopa de calabaza para llevar.

Flohmarkt in der Ortschaft Rouffignac von 8 bis 17 Uhr anlässlich des Kürbisfestes. Verkauf von Kürbissen. Verkauf von Kürbissuppe zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère