Fête de la Saint Roch Le bourg Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 19 août 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Attractions foraines tout le week-end. Bodega, Corso fleuri et grand feu d’artifice le dimanche à 22h30..

2023-08-19 fin : 2023-08-20 . .

Le bourg

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fairground attractions all weekend. Bodega, flower parade and fireworks display on Sunday at 10.30pm.

Atracciones de feria durante todo el fin de semana. Bodega, desfile de flores y fuegos artificiales el domingo a las 22.30 h.

Kirmesattraktionen das ganze Wochenende über. Bodega, Blumencorso und großes Feuerwerk am Sonntag um 22.30 Uhr.

