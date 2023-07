Le chœur Esperanza : concert de l’été Le Bourg Rocamadour, 12 août 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Partager joie et espérance par la beauté du chant

Le chœur Esperanza revient cet été pour sa dixième saison en Corrèze et dans le Lot et vous invite à ses concerts pour partager un temps convivial autour de la musique polyphonique

Qui sommes-‐nous ?

Le chœur fête cette année ses 10 ans. C’était à l’origine un groupe d’amis heureux de se retrouver autour du chant pour faire vivre et mettre en valeur le patrimoine culturel du Lot grâce à des concerts, Et si les choristes ont défilé durant cette décennie, l’esprit est resté le même : partager joie et espérance par la beauté du chant.

Pour pouvoir vous proposer un programme varié et de qualité : musiques de film, gospels et musique sacrée, le chœur se retrouve comme à son habitude, la semaine précédente au sein de la Maison des Etoiles (Corrèze) pour une session de travail articulée autour de l’exigence musicale, de l’amitié et de la foi.

2023-08-12 17:00:00 fin : 2023-08-12 . EUR.

Le Bourg Les Jardins du Château

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Sharing joy and hope through the beauty of song

The Esperanza choir returns this summer for its tenth season in the Corrèze and Lot regions, inviting you to its concerts and sharing a convivial moment of polyphonic music

Who are we?

The ch?ur is celebrating its 10th anniversary this year. It started out as a group of friends happy to meet up to sing, and to promote the Lot?s cultural heritage through concerts. And while the choristers have come and gone over the decade, the spirit has remained the same: to share joy and hope through the beauty of song.

To be able to offer you a varied, high-quality program of film music, gospel and sacred music, the choir meets as usual the week before at the Maison des Etoiles (Corrèze) for a work session based on musical excellence, friendship and faith

Compartir alegría y esperanza a través de la belleza del canto

El coro Esperanza vuelve este verano para su décima temporada en Corrèze y el Lot y le invita a sus conciertos para compartir un momento de convivencia en torno a la música polifónica

¿Quiénes somos?

El coro celebra este año su décimo aniversario. Empezó como un grupo de amigos felices de reunirse para cantar y promover el patrimonio cultural del Lot a través de conciertos. Y aunque los coristas han cambiado a lo largo de la década, el espíritu sigue siendo el mismo: compartir la alegría y la esperanza a través de la belleza del canto.

Para poder ofrecerle un programa variado y de calidad de música de cine, gospel y música sacra, el coro se reúne como de costumbre la semana anterior en la Maison des Etoiles (Corrèze) para una sesión de trabajo basada en la excelencia musical, la amistad y la fe

Freude und Hoffnung durch die Schönheit des Gesangs teilen

Der Ch?ur Esperanza kehrt diesen Sommer für seine zehnte Saison in die Corrèze und den Lot zurück und lädt Sie zu seinen Konzerten ein, um gemeinsam eine gesellige Zeit rund um die polyphone Musik zu verbringen

Wer sind wir ?

Der Chor feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Ursprünglich war er eine Gruppe von Freunden, die sich gerne zum Singen zusammenfanden, um das kulturelle Erbe des Lot durch Konzerte zu pflegen und aufzuwerten. Auch wenn die Choristen in diesem Jahrzehnt gekommen sind, ist der Geist derselbe geblieben: Freude und Hoffnung durch die Schönheit des Gesangs teilen.

Um Ihnen ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Programm anbieten zu können: Filmmusik, Gospels und geistliche Musik, trifft sich der Chor wie üblich in der Woche zuvor im Maison des Etoiles (Corrèze) zu einer Arbeitssitzung, die sich um musikalische Ansprüche, Freundschaft und Glauben dreht

