Randonnée solidaire et soirée loto Le Bourg Rimons, 1 décembre 2023, Rimons.

Rimons,Gironde

Après-midi et soirée pour le Téléthon dans la commune de Rimons. Randonnée solidaire puis loto..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:30:00. EUR.

Le Bourg

Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Afternoon and evening for the Telethon in Rimons. Solidarity hike followed by bingo.

Tarde y noche para el Teletón en Rimons. Paseo solidario seguido de un bingo.

Nachmittag und Abend für den Telethon in der Gemeinde Rimons. Solidarische Wanderung und anschließend Lotto.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT de l’Entre-deux-Mers