Atelier gourmandises Le bourg Rimons, 2 décembre 2023, Rimons.

Rimons,Gironde

L’association Ma Caucas’Ri vous invite petits et grands à venir cuisiner quelques gourmandises de Noël (truffes au chocolat, sablés…). Les enfants repartiront avec leurs réalisations. Goûter offert..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Ma Caucas?Ri association invites young and old alike to come and cook up some Christmas treats (chocolate truffles, shortbread, etc.). Children will leave with their creations. Snack offered.

La asociación Ma Caucas?Ri invita a grandes y pequeños a cocinar dulces navideños (trufas de chocolate, galletas, etc.). Los niños se irán a casa con sus creaciones. Merienda ofrecida.

Der Verein Ma Caucas?Ri lädt Groß und Klein ein, einige Weihnachtsleckereien zu backen (Schokoladentrüffel, Sablés…). Die Kinder nehmen ihre Werke mit nach Hause. Kostenloser Imbiss.

